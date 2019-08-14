Menopozun yaşı 45’e indi Kadınlarda yumurtlama döneminin sonlanması, menopoz olarak adlandırılıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Murat İnal, menopozda yaş ortalamasının günden güne düştüğünü söylüyor.

Kadınlarda yumurtlama döneminin sonlanması, menopoz olarak adlandırılıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Murat İnal, menopozda yaş ortalamasının günden güne düştüğünü söylüyor. Şu bilgileri paylaşıyor:



Menopoz nedir? Nasıl oluşur?

Menopoza giriş birdenbire ve aniden olmaz. Yıllarca devam eden bir süreçtir. Menopozdaki temel değişiklik kadınlık hormonu olan östrojenin, yumurtlamanın durması sonucu azalmasıdır.



Menopozda etkili olan faktörler nelerdir?

Daha önceden geçirilmiş enfeksiyonlar, ağır psikolojik ve travma faktörleri, menopozu erkene çekiyor. Menopoz ortalaması günden güne düşüyor. Günümüzün yaşam koşulları, şehir yaşamı, beslenme ve iklim koşulları gibi faktörler de ortalama menopoz yaşını düşürüyor. Tüp bebek, yumurta çatlatma gibi operasyonlarda 80-100 yumurta aktifleştiriliyor. Tüketim hızı arttığı için menopoz erkene çekiliyor. Bu dönemde kadınlar artık doğurganlık özelliğini kaybettiği için gebe kalma şansı olmuyor.



Menopoz döneminde kadınlarda hangi şikayetler görülür?

Menopoz dönemi kadınlık hormonu östrojenin azalmasıyla başta ateş basmaları, terleme, çarpıntı olmak üzere, psikolojik değişiklik, cinsel istekte azalma, vajinal kuruluk, kemik erimesi gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Kalp krizi riski 10 kat artıyor.



Menopoz, kadınlarda aşk hayatını etkiliyor mu?

Yumurtlama tükendiği için kadın östrojen ve progesteron hormonu salgılayamıyor. Bu dönemde o hormonları vücuda vererek vajinadaki kuruluk, isteksizlik düzeliyor. Bu hormonları ilaç olarak almak istemeyen kadınlara lokal olarak östrojen hormonu uygulanıyor. 'Menopozda cinsellik bitti' diye bir düşünce doğru değil. Bu dönemde kadınların düzenli jinekolojik muayenelerini yaptırmaları gerekiyor.