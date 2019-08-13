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Romatizmanın rengi kırmızı
Kırmızı erik, hem rengi hem tadıyla gönülleri çalıyor. İçeriğindeki vitamin ve minerallerle de sağlığı koruyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara savaş açıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

Yüksek tansiyonu düşürür. Bu sayede kalbi korur.
le savaşır. Meme kanserini önler.
Beyin hücrelerini güçlendirir. Parkinson ve Alzheimer'dan korur.
Erik suyu, görme sorunlarını önler. Katarakt riskini azaltır.
Lifli erik, kilo vermeyin kolaylaştırır.
Kolesterolü düzenler.
Romatizma şikayetlerini azaltır.

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