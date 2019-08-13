Bayramda kolesterolü yükseltme

Bayram sofraları iştah açıyor. Ancak kırmızı etin fazla tüketimi hem kan şekeri, tansiyon ve kolesterolün yükselmesine hem de sindirim problemlerine neden oluyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Erdem Diker, kronik hastalığı olanları uyarıyor. Kırmızı etin kolesterolü yükselttiğini bunun da kalp krizi riskini artırdığını söylüyor. "Kalp damar hastalığı olanlar veya kolesterol yüksekliği nedeniyle tedavi görenlerin, bayramda aşırı et tüketmemeli gerekir" diyor. Etin tereyağı ve kuyruk yağıyla değil, kendi yağıyla pişirilmesi gerektiğini vurguluyor. "Pişirme yöntemi olarak, haşlama, fırınlama ve ızgara tercih edilmeli. Öğünlerde, etin yanında mutlaka salata ya da zeytinyağlı sebze yemeği olmalı" diyor.