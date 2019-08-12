Tiroit yeşillik sever! İşte tiroit sağlığı ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Kronik hastalıklar, yaşam kalitesini düşürüyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, kronik hastalıkların şifrelerini TAKVİM'e açıklıyor. Yazı dizisinin ilk gününde insan vücudu için hayati önem taşıyan tiroit sağlığıyla ilgili bilgi veriyor.

VÜCUDUN YAPI TAŞI

Boynun iki tarafında bulunan tiroit bezi, insan sağlığı metabolizma, büyüme ve gelişmede etkili oluyor. Büyüme ve gelişmeyi destekleyen, kemik gelişimini sağlayan tiroit hormonunun eksikliği halinde beyin ve zeka gelişiminde sıkıntılar da görülebiliyor. Vücudun yaşamsal organı kalbin çalışmasında bile tiroit bezinin düzenli çalışmasına ihtiyaç duyuluyor.







Tiroit hormonları karbonhidrat ve yağ metabolizmasını da düzenleyerek obeziteyi önlüyor. İyot; vücutta büyüme ve gelişmeyi sağlayan tiroit hormonlarının işlevi için hayati önem taşıyor. Tiroit, hipotiroidi ve hipertiroidi olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Yetersiz tiroit hormonu üretimine bağlı olarak ortaya çıkan tabloya hipotiroidi deniyor. Tiroidin aşırı çalıştığı durumda ise hipertiroidi görülüyor. Tiroit bezinin düzenli çalışmasında doğru besinleri tüketmek etkili oluyor.







ZEYTİNSİZ OLMAZ

Tiroit sağlığını korumada, doğru besinleri tüketmek etkili oluyor. Prof. Dr. Osman Erk, tiroit bezini çalıştıran besinleri sıralıyor:



● Balık, yumurta, lahana, ıspanak, pırasa gibi yeşil yapraklı sebzeler, ceviz, keten tohumu, avokado, madem, mevsim meyveleri, ay çekirdeği, mantar, susam, kuru fasulye...



PROF. DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ



HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL



YARIN: SAĞLIKLI KARACİĞER

