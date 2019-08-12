Sevgili fındık

Hem bedensel hem de zihinsel yorgunluğu gideren fındık, aşk hayatına da katkı sağlıyor. Enerji veren bu mucize kuruyemiş, cinsel gücü de artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
KAN basıncını dengelemeye yardımcı olur.
KALP hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.
KEMİK ve eklemlere fayda sağlar, romatizmayı azaltır.
KAN şekerini kontrol eder.
BAĞIRSAKLARI yumuşatarak kabızlığı giderir.
KANSERE yakalanma riskini azaltır.
POTASYUM içeriği yüksektir. Bu sayede sinir sistemini korur.
YAŞLANMAYA ve cildin erken kırışmasına karşı etki eder.
GÖZ sağlığına iyi gelir. Katarakta karşı korur.
KAN basıncını dengelemeye yardımcı olur.
KALP hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.
KEMİK ve eklemlere fayda sağlar, romatizmayı azaltır.
KAN şekerini kontrol eder.
BAĞIRSAKLARI yumuşatarak kabızlığı giderir.
KANSERE yakalanma riskini azaltır.
POTASYUM içeriği yüksektir. Bu sayede sinir sistemini korur.
YAŞLANMAYA ve cildin erken kırışmasına karşı etki eder.
GÖZ sağlığına iyi gelir. Katarakta karşı korur.
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