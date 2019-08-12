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Ağzınızın tadı bozulmasın

Ağzınızın tadı bozulmasın
KURBAN Bayramı'nda in aşırı tüketilmesi sağlığı bozuyor. Prof. Dr. Alper Çelik, et tüketimi konusunda nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıklıyor. "Bayramda ödem artışı, kalp rahatsızlığı, tansiyon yüksekliği ve mide problemleri yaşanabilir. Özellikle obezite, yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve diyabeti olan kişilerin beslenmelerine daha çok dikkat etmeleri gerekmektedir" diyor. Etin kolay sindirilmesi için bir gün dinlendirildikten sonra tüketilmesi gerektiğini söylüyor. "Özellikle kronik hastalığı olanların ağız tadında keyifli bir bayram geçirmek için, sakatat tüketiminden uzak durması gerekir" diyor.

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