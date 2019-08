Ağzınızın tadı bozulmasın

Bayramı'nda et in aşırı tüketilmesi sağlığı bozuyor., et tüketimi konusunda nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıklıyor. "Bayramda ödem artışı,tansiyon yüksekliği ve mide problemleri yaşanabilir. Özellikleolan kişilerin beslenmelerine daha çok dikkat etmeleri gerekmektedir" diyor. Etin kolay sindirilmesi için bir gün dinlendirildikten sonra tüketilmesi gerektiğini söylüyor. "Özellikle kronik hastalığı olanların ağız tadında keyifli bir bayram geçirmek için, sakatat tüketiminden uzak durması gerekir" diyor.