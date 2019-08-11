Kısırlığa sarımsak

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin yüzde 25'i kısırlıkla mücadele ediyor. Uygun doktor tedavisinin yanı sıra bazı besinler erkeklerde sperm kalitesini yükselterek baba olmayı kolaylaştırıyor. Uzmanlar, o besinleri sıralıyor:
Balık: İçerdiği Omega-3 sperm kalitesini yükseltir.
Domates: Pişirildiğinde faydasını ikiye katlar. Sperm sayısını artırır.
Yumurta: Günde 1-2 tane yumurta yemek sperm kalitesini artırır.
Keçiboynuzu: Erkeklerde görülen üreme problemlerini bitirir.
Sarımsak: Sperm hareketlerini artırır.
Çikolata: Spermin kalitesi ile sayısını artırır.
Balık: İçerdiği Omega-3 sperm kalitesini yükseltir.
Domates: Pişirildiğinde faydasını ikiye katlar. Sperm sayısını artırır.
Yumurta: Günde 1-2 tane yumurta yemek sperm kalitesini artırır.
Keçiboynuzu: Erkeklerde görülen üreme problemlerini bitirir.
Sarımsak: Sperm hareketlerini artırır.
Çikolata: Spermin kalitesi ile sayısını artırır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.