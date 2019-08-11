Kısırlığa sarımsak

sahibi olmak isteyen çiftlerin yüzde 25'imücadele ediyor. Uygun doktor tedavisinin yanı sıra bazı besinler erkeklerdeyükselterek baba olmayı kolaylaştırıyor. Uzmanlar, o besinleri sıralıyor:İçerdiği Omega-3 sperm kalitesini yükseltir.Pişirildiğinde faydasını ikiye katlar. Sperm sayısını artırır.Gündeartırır.Erkeklerde görülen üreme problemlerini bitirir.Sperm hareketlerini artırır.Spermin kalitesi ile sayısını artırır.