Bugünkü
Takvim

Kısırlığa sarımsak

Kısırlığa sarımsak
Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin yüzde 25'i kısırlıkla mücadele ediyor. Uygun doktor tedavisinin yanı sıra bazı besinler erkeklerde sperm kalitesini yükselterek baba olmayı kolaylaştırıyor. Uzmanlar, o besinleri sıralıyor:

Balık: İçerdiği Omega-3 sperm kalitesini yükseltir.

Domates: Pişirildiğinde faydasını ikiye katlar. Sperm sayısını artırır.

Yumurta: Günde 1-2 tane yumurta yemek sperm kalitesini artırır.

Keçiboynuzu: Erkeklerde görülen üreme problemlerini bitirir.

Sarımsak: Sperm hareketlerini artırır.

Çikolata: Spermin kalitesi ile sayısını artırır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriKısırlığa sarımsak
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri