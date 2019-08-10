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Kavurmayı salatayla yiyin

Diyetisyen Gökçe Bönce, Kurban Bayramı öncesi sağlıklı beslenme konusunda uyarıyor. Günlük tüketilen et miktarının 200 gramı geçmemesi gerektiğini söylüyor.

Kavurmayı salatayla yiyin
Diyetisyen Gökçe Bönce, Kurban Bayramı öncesi sağlıklı beslenme konusunda uyarıyor. Günlük tüketilen et miktarının 200 gramı geçmemesi gerektiğini söylüyor. Etin, haşlama ya da ızgara yöntemiyle pişirilmesinin daha sağlıklı olduğunu belirtiyor. "Kavurma mutlaka salatayla tüketilmeli. Etin sebzelerle pişirilmesi daha sağlıklıdır. Yanına C vitamini içeren bol limonlu bir salata ile de etler tüketilebilir" diyor. Kalp hastalığı ve hipertansiyonu olanların et tüketiminde aşırıya kaçmamasını söylüyor.

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