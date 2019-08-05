Bol miktarda su içeren salatalık, şifa dağıtıyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde, hem vücut hem de cilt sağlığını koruyor. İdrar söktürücü etkisiyle böbrekleri temizliyor. Mide rahatsızlığına iyi geliyor. Sağlığa ayrıca şu faydaları bulunuyor:
Mideyi korur.
Kemikleri güçlendirir.
Kalp dostudur.
Hazımsızlığı bitirir.
Kan şekerini dengeler. Şeker hastalığından korur.
Karaciğer, böbrek ve pankreas sağlığını destekler.
Prostat ve meme kanserinden korur.
Ağız kokusunu hafifletir.
Cilde sağlık ve ışıltı verir. Cildi nemlendirir.
Mideyi korur.
Kemikleri güçlendirir.
Kalp dostudur.
Hazımsızlığı bitirir.
Kan şekerini dengeler. Şeker hastalığından korur.
Karaciğer, böbrek ve pankreas sağlığını destekler.
Prostat ve meme kanserinden korur.
Ağız kokusunu hafifletir.
Cilde sağlık ve ışıltı verir. Cildi nemlendirir.
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