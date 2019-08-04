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Korkuya son verin! 'na sorulan sorular (4 Ağustos 2019)

İlişkide yaşın ilerlemesiyle birlikte erken boşalma ve sertleşme sorunları sık görülüyor. Erkekler, ‘Ya istediğim gibi olmazsa’ korkusuyla ilişkiden kaçıyor. Bu durum, hem aşk hayatını hem de evliliği olumsuz etkiliyor. Çiftlerin birbirine duyduğu güven ve bağlılık sorunu çözüyor. İşte 'nun 4 Ağustos 2019 tarihli Takvim gazetesi yazısında okurlarından gelen sorulara verdiği cevaplar...



EŞE AYIP OLMAZ

35 yaşımdayım. 2 ay önce baba oldum. Hanımla bir araya gelemiyorum. Eşime bir şey desem ayıp olur mu?
Eşler arasında ayıp olmaz. Cinsel ilişkiye doğumu izleyen altıncı haftadan sonra başlayabilirsiniz. İlk başlarda dişi cinsel organında eskiye oranla bir kuruma görülebilir. Bunun nedeni azalmış östrojen hormonudur. Kayganlaştırıcı jel kullanımı ilişkiyi kolaylaştırabilir.

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