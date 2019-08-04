EŞE AYIP OLMAZ
35 yaşımdayım. 2 ay önce baba oldum. Hanımla bir araya gelemiyorum. Eşime bir şey desem ayıp olur mu?
Eşler arasında ayıp olmaz. Cinsel ilişkiye doğumu izleyen altıncı haftadan sonra başlayabilirsiniz. İlk başlarda dişi cinsel organında eskiye oranla bir kuruma görülebilir. Bunun nedeni azalmış östrojen hormonudur. Kayganlaştırıcı jel kullanımı ilişkiyi kolaylaştırabilir.
- Sağlık
- 04.08.2019
- Gazete
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