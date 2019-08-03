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Karpuzla bağırsaklar çok mutlu

Karpuzla bağırsaklar çok mutlu
Halk arasında basur olarak da bilinen hemoroit, yaşam kalitesini düşürüyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. , ihmal edilen bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor. Lifli beslenmek gerektiğine dikkat çekiyor. "Yaz aylarında karpuz, kayısı ve şeftali tüketilmesi önerilir. Diyetteki lif oranının ve sebzelerin arttırılması dışkıyı yumuşatır. Lif oranı artan dışkı, su çeker ve yoğun yumuşak bir hal alır. Bu da rahat dışkılamaya neden olur. Şikayetleri azaltır" bilgisini veriyor.

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