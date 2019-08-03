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Gözünüz göbekte olsun! Sarı nokta hastalığı, tedavi edilmediğinde körlüğe neden oluyor

Sarı nokta hastalığı, tedavi edilmediğinde körlüğe neden oluyor. Fazla kilo, riski artırıyor. Ceviz, pazı ve ıspanak retinayı güçlendiriyor. ve . Dr. , sarı nokta hastalığıyla ilgili 'e özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...



Tüm dünyada yaklaşık 50 milyon insanı etkilediği tahmin edilen sarı nokta hastalığı, geri dönülemez görme kayıplarına neden oluyor. İki gruba ayrılan hastalıkta, yaş ve çevresel faktörler etkili oluyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler, sarı nokta hastalığıyla ilgili TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunuyor.

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