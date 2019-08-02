Bursa Şehir Hastanesinin resmi açılışı 4 Ağustos'ta Başkan Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Genel hastane 308, kadın doğum çocuk hastanesi 222, kalp damar hastanesi 271, onkoloji hastanesi 254, fizik tedavi rehabilitasyon hastanesi (FTR) 200, yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) hastanesi ise 100 yatak kapasiteli.
Bursa Şehir Hastanesinin resmi açılışı 4 Ağustos'ta Başkan Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 Ağustos’ta İstanbul-İzmir otoyolu ile birlikte bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesinin açılışını yapacak. Türkiye’nin 10’uncu şehir hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesinin bünyesinde 6 farklı branş hastanesi hizmet verecek.
Bursa Şehir Hastanesinin resmi açılışı 4 Ağustos'ta Başkan Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Genel hastane 308, kadın doğum çocuk hastanesi 222, kalp damar hastanesi 271, onkoloji hastanesi 254, fizik tedavi rehabilitasyon hastanesi (FTR) 200, yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) hastanesi ise 100 yatak kapasiteli.
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