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, muhteşem cildinin sırrını paylaştı

, muhteşem cildinin sırrını paylaştı. Her gün domates yediğini açıkladı. Şifa deposu domates, cildi korur, kırışıklıkları engeller...

Güzelliğin şifresi domates
Harika ve genç bir cilde sahip olmanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, cildi güzelleştiren besinleri sıralıyor:

Yumurta: Cilt hücrelerini yeniler. Cildi nemlendirir.

Kuru fasulye: Sivilce oluşumunu engeller.

Domates: Cildi korur. Kırışıklıkları engeller.

Bitter çikolata: Antioksidan bakımından zengindir. Cildi korur.

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