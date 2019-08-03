Harika ve genç bir cilde sahip olmanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, cildi güzelleştiren besinleri sıralıyor:
Yumurta: Cilt hücrelerini yeniler. Cildi nemlendirir.
Kuru fasulye: Sivilce oluşumunu engeller.
Domates: Cildi korur. Kırışıklıkları engeller.
Bitter çikolata: Antioksidan bakımından zengindir. Cildi korur.
Yumurta: Cilt hücrelerini yeniler. Cildi nemlendirir.
Kuru fasulye: Sivilce oluşumunu engeller.
Domates: Cildi korur. Kırışıklıkları engeller.
Bitter çikolata: Antioksidan bakımından zengindir. Cildi korur.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.