Evliliğiniz sarsılır! Nafiz Karagözoğlu'na sorulan sorular (2 Ağustos 2019)

SAKİN OLUN
İlişki sırasında erkeklik organında yırtılma ve kanama oldu. Doktora gittim. Kendiliğinden iyileşti. Bu durum, cinsel hayatımı etkiler mi? Ne yapmalıyım?
Mekanik olarak şiddetli, hızlı ilişki süreçlerinde cilt tahrişi olabilir. Buna bağlı kanamalar olabilir. Aspirin ve benzeri kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız şikayeti arttırabilir. Ayrıca cilt farklılık veya hastalıklarına bağlı olarak cilt kanaması kolaylaşabilir. Cilt hastalıkları uzmanına gerekirse başvurun. Cilt yaralanmalarında sarı kantaron ve zeytinyağı karışımları kullanılabilir. Sakin olun. Panik yapmayın.
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