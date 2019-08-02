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Evliliğiniz sarsılır! Nafiz Karagözoğlu'na sorulan sorular (2 Ağustos 2019)

ta mutluluğa ulaşmak kimi zaman kolay olmuyor. Yaşla birlikte görülen cinsel isteksizlik ve erken boşalma, çiftler arasında sıkıntılara neden oluyor. Hele hele eşlerin durumu birbiriyle paylaşmaması tartışmalara ve evlilikte sarsılmalara neden olabiliyor. İşte Nafiz Karagözoğlu'nun 2 Ağustos 2019 tarihli Takvim gazetesi yazısında okurlarından gelen sorulara verdiği cevaplar...



SAKİN OLUN

İlişki sırasında erkeklik organında yırtılma ve kanama oldu. Doktora gittim. Kendiliğinden iyileşti. Bu durum, cinsel hayatımı etkiler mi? Ne yapmalıyım?
Mekanik olarak şiddetli, hızlı ilişki süreçlerinde cilt tahrişi olabilir. Buna bağlı kanamalar olabilir. Aspirin ve benzeri kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız şikayeti arttırabilir. Ayrıca cilt farklılık veya hastalıklarına bağlı olarak cilt kanaması kolaylaşabilir. Cilt hastalıkları uzmanına gerekirse başvurun. Cilt yaralanmalarında sarı kantaron ve zeytinyağı karışımları kullanılabilir. Sakin olun. Panik yapmayın.

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