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ailenizin eseri! tansiyonu ihmal edildiğinde körlüğe neden alıyor...

lerin sinsi düşmanı ‘’ ihmal edildiğinde körlüğe neden oluyor. Anne, baba ya da kardeşinde göz tansiyonu bulunanların kontrolleri aksatmaması öneriliyor. Uzmanlar, genetik etki gösteren bu hastalıkla mücadele etmek için "35 yaşından sonra her sene göz tansiyonuna bakılması şart" uyarısında bulunuyor. Op. Dr. Mehmet Söyler, göz tansiyonu ile ilgili bilinmesi gerekenleri açıkladı. İşte detaylar...



Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokom, ihmale gelmiyor. Batıgöz Sağlık Grubu'ndan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler, bu hastalıkla ilgili TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor.

KÖRLÜĞE NEDEN OLUR: Kesin tedavisi olmayan göz tansiyonu sadece kontrol altına alınabiliyor. İhmal edildiğinde, zamanla körlüğe neden olabiliyor. Sinsi ilerleyen glokom, göz veya baş bölgesinde ağrı, bulanık görme ve mide bulantısıyla belirti veriyor. Çocuklarda bebeklerde hatta anne karnında bile başlayabilen göz tansiyonu, genetik etki gösteriyor. Anne, baba ya da kardeşinde göz tansiyonu bulunanların kontrolleri aksatmaması öneriliyor. Op. Dr. Mehmet Söyler, "35 yaşından sonra her sene göz tansiyonuna bakılması şart" diyor.

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