arasındaolarakbilinen glokom,ihmale gelmiyor.Batıgöz SağlıkGrubu'ndanGöz Sağlığı veHastalıklarıUzmanıbu hastalıklailgiliokuyucularınıbilgilendiriyor.Kesin tedavisi olmayan göz tansiyonu sadece kontrol altına alınabiliyor. İhmal edildiğinde, zamanla körlüğe neden olabiliyor. Sinsi ilerleyen glokom,bulanık görme ve. Çocuklarda bebeklerde hatta anne karnında bile başlayabilen göz tansiyonu, genetik etki gösteriyor. Anne, baba ya da kardeşinde göz tansiyonu bulunanların kontrolleri aksatmaması öneriliyor. Op. Dr. Mehmet Söyler, "" diyor.