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nın bilinmeyen faydaları

Hastalığa biraz susam

SAĞLIKLI bir hayat isteyenler, şifayı doğada buluyor. Doğal yağlar, pek çok hastalığın tedavisinde etkili oluyor. Uzak Doğu'da sık kullanılan susam yağı, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücuda güç veriyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

Tansiyonu ve kolesterolü düşürür.
Diyabeti önler.
Kalp krizi riskini azaltır.
Sindirimi hızlandırır. Kabızlığı engeller.
Kemik ve kasları güçlendirir.

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