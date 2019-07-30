Şifanın rengi kırmızı! İşte Kırmızı eriğin faydaları

YAZ aylarında pazar tezgahlarını süsleyen, ağızları tatlandıran kırmızı erik, içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığı koruyor. Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, eriğin faydalarına değiniyor. Düşük kalorisiyle diyet yapanların yardımına koşan kırmızı erik, antiaging etkisi gösteriyor.

KANSIZLIĞI ÖNLER

Bu sayede yaşlanmayı yavaşlatıyor. Daha sıkı bir vücuda sahip olmayı kolaylaştırıyor. Metabolizmayı hızlandıran erik, bağırsakların çalışmasını hızlandırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Vücuttaki demirin emilimi hızlandırır. Kan hücrelerinin ihtiyaç duyduğu demiri karşılar.Kansızlığı engeller.

Sindirim sistemini ve bağırsak sağlığını korur. Kabızlığı, şişkinliği ve gazı önler. Meme, bağırsak ve pankreas, kanserlerinden korur.

Kan şekerindeki dengeler. Açlık krizlerini önler.

Hoşaf olarak tüketildiğinde ferahlatır.