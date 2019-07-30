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Aşk doktoru ! İşte kayısının faydaları

Aşk doktoru kayısı

VİTAMİN deposu kayısı, cinsel hayatın ömrünü uzatıyor. Cinsel isteği arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak doğal viagra etkisi yapıyor. Sperm kalitesini de yükseltiyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kan şekerini dengeler.
Alzheimer riskini azaltır.
Kalp hastalıklarını önler.
Göz sağlığına iyi gelir.
Karaciğeri güçlendirir.
Kansızlığa iyi gelir.
Kabızlığı önler.

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