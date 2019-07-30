VİTAMİN deposu kayısı, cinsel hayatın ömrünü uzatıyor. Cinsel isteği arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak doğal viagra etkisi yapıyor. Sperm kalitesini de yükseltiyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kan şekerini dengeler.
Alzheimer riskini azaltır.
Kalp hastalıklarını önler.
Göz sağlığına iyi gelir.
Karaciğeri güçlendirir.
Kansızlığa iyi gelir.
Kabızlığı önler.
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