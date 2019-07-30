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Kan şekerini dengeler.

Alzheimer riskini azaltır.

Kalp hastalıklarını önler.

Göz sağlığına iyi gelir.

Karaciğeri güçlendirir.

Kansızlığa iyi gelir.

Kabızlığı önler.