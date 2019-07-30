Günümüzde her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Metehan Gümüş, bu hastalığın genetik faktörlerine dikkat çekiyor. Tedavi şansını artırmak için hastalığın erken teşhis edilmesi gerektiğini söylüyor. Memede ve koltuk altında ele gelen kitle, meme cildinde ödem, kızarıklık, yara, meme başında ödem, şişlik ve içe doğru çekinti, meme boyutunda veya şeklinde değişiklik, meme başı ve etrafında soyulma, kabuklanmanın meme kanserinin en önemli belirtileri olduğunu vurguluyor. Kadınların 40 yaşından önce 1-3 yılda bir, 40 yaşından sonra yılda bir uzman muayenesi yaptırması erken ve etkin bir tedavi için önem taşıyor.

ERKEKLERİN DE DÜŞMANI

Meme kanseri, bir 'kadın hastalığı' olarak bilinse de, erkeklerde de görülüyor. Daha sinsi ilerliyor. Bu nedenle tedavisi daha zorlu geçiyor...