Yediden yetmişe herkesin sevdiği, ağızları tatlandıran çikolata, sağlığı da koruyor. İçerdiği polifenol, mineral ve posa içeriği sayesinde, pek çok hastalığı engelliyor. Polifenol, kalp damar hastalıkları ve diyabete karşı koruyucu etki gösteriyor. Damarları güçlendiren çikolata, tansiyonu dengeliyor. Kolesterolü dengeliyor. Mutluluk veriyor. Yorgunluğu alıyor.