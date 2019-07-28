Osteoporoz, yani toplumda bilinen adıyla kemik erimesi, en sık görülen metabolik kemik hastalıkları arasında bulunuyor. Kemik kütlesinin azaldığı, kemiklerin daha kırılgan hale geldiği bu hastalığın görülme sıklığı yaşla birlikte artıyor. Medical Park Fatih Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Genco Erdem, kemik erimesinin bilinmeyenlerini açıklıyor.
KRİTİK YAŞ 45
Kemik kütlesi, 18-25 yaşlarında en üst noktaya ulaşıyor ve zamanla azalıyor. Yaşlanma, menopoz, sigara kullanımı, hareketsizlik, vitamin D eksikliği, aşırı zayıflık, şeker hastalığı, KOAH, kalp yetmezliği, tiroit bezinin aşırı çalışması ve fazla tuz kullanımı gibi faktörler kemik kayıpları riskini artırıyor. Bu durum, kemik kaybını ve kemik erimesini beraberinde getiriyor. Kemik erimesi genellikle 45 yaşından sonra başlıyor. Yaşın ilerlemesiyle birlikte görülme sıklığı da artıyor.
1.5-2 SANTİM KISALIR
Kemik erimesine bağlı kırıklar omurga, kalça, ön kol ve omuzda görülüyor. Özellikle omurgadaki kırıklar, günlük aktivite sırasında düşme olmaksızın oluşabiliyor. Omurga kırıklarında boy kısalması, göğüs kafesi daralırsa nefes darlığı ortaya çıkabiliyor. Yaşlı bir hastanın boyu ölçüldüğünde 20 yaşındaki boyundan 4 cm veya daha önceki muayenede kaydedilmiş boy uzunluğundan 1.5-2 cm daha az olması, kemik erimesinin en önemli bulgusunu oluşturuyor.
KADINLARDA GÖRÜLÜR
Osteoporoz, menopoz sonrası kadınlarda östrojen eksikliğine bağlı olarak gelişiyor. Yaşam tarzında yapılacak değişiklikler, kemik erimesini önlüyor. Egzersiz, kemik kütlesini koruyor. Kadınların D vitamini düzeylerine dikkat etmeleri gerekiyor.
TANI NASIL KONULUYOR?
Osteoporoz tanısı kemik mineral yoğunluğu ölçümü ile konur. Kemik mineral yoğunluğu ne kadar düşükse kırık riski o kadar yüksek kabul edilir. Tanı için kemik mineral yoğunluğunun dual X-ray absorbsiyometri yöntemi ile ölçümü önerilir.
SAĞLIKLI BEDENLE SAĞLIKLI KEMİKLER - UZM. DR. MUSTAFA GENCO ERDEM
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: NELER YEMELİ
KRİTİK YAŞ 45
Kemik kütlesi, 18-25 yaşlarında en üst noktaya ulaşıyor ve zamanla azalıyor. Yaşlanma, menopoz, sigara kullanımı, hareketsizlik, vitamin D eksikliği, aşırı zayıflık, şeker hastalığı, KOAH, kalp yetmezliği, tiroit bezinin aşırı çalışması ve fazla tuz kullanımı gibi faktörler kemik kayıpları riskini artırıyor. Bu durum, kemik kaybını ve kemik erimesini beraberinde getiriyor. Kemik erimesi genellikle 45 yaşından sonra başlıyor. Yaşın ilerlemesiyle birlikte görülme sıklığı da artıyor.
1.5-2 SANTİM KISALIR
Kemik erimesine bağlı kırıklar omurga, kalça, ön kol ve omuzda görülüyor. Özellikle omurgadaki kırıklar, günlük aktivite sırasında düşme olmaksızın oluşabiliyor. Omurga kırıklarında boy kısalması, göğüs kafesi daralırsa nefes darlığı ortaya çıkabiliyor. Yaşlı bir hastanın boyu ölçüldüğünde 20 yaşındaki boyundan 4 cm veya daha önceki muayenede kaydedilmiş boy uzunluğundan 1.5-2 cm daha az olması, kemik erimesinin en önemli bulgusunu oluşturuyor.
KADINLARDA GÖRÜLÜR
Osteoporoz, menopoz sonrası kadınlarda östrojen eksikliğine bağlı olarak gelişiyor. Yaşam tarzında yapılacak değişiklikler, kemik erimesini önlüyor. Egzersiz, kemik kütlesini koruyor. Kadınların D vitamini düzeylerine dikkat etmeleri gerekiyor.
TANI NASIL KONULUYOR?
Osteoporoz tanısı kemik mineral yoğunluğu ölçümü ile konur. Kemik mineral yoğunluğu ne kadar düşükse kırık riski o kadar yüksek kabul edilir. Tanı için kemik mineral yoğunluğunun dual X-ray absorbsiyometri yöntemi ile ölçümü önerilir.
SAĞLIKLI BEDENLE SAĞLIKLI KEMİKLER - UZM. DR. MUSTAFA GENCO ERDEM
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: NELER YEMELİ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.