Şifalı lahana

Besleyici içeriği sayesinde Brüksel lahanası, sağlığı korumaya yardımcı oluyor. Bedenin ihtiyacı olan lif miktarını karşılayan Brüksel lahanası, obezite, kanser, diyabet ve kalp hastalığı riskini azaltıyor. Sağlığa olan faydaları şöyle sıralanıyor:
Kanser riskini azaltır.
Kemik erimesi riskini azaltır.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kalp sağlığını korur.
Liflidir. Sindirimi hızlandırır.
Yaşlanmayı yavaşlatır.
Beyin sağlığını korur. Alzheimer'la savaşır.
Kanser riskini azaltır.
Kemik erimesi riskini azaltır.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kalp sağlığını korur.
Liflidir. Sindirimi hızlandırır.
Yaşlanmayı yavaşlatır.
Beyin sağlığını korur. Alzheimer'la savaşır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.