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Şifalı lahana

Şifalı lahana
Besleyici içeriği sayesinde Brüksel lahanası, sağlığı korumaya yardımcı oluyor. Bedenin ihtiyacı olan lif miktarını karşılayan lahanası, obezite, , diyabet ve kalp hastalığı riskini azaltıyor. Sağlığa olan faydaları şöyle sıralanıyor:

Kanser riskini azaltır.
Kemik erimesi riskini azaltır.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kalp sağlığını korur.
Liflidir. Sindirimi hızlandırır.
Yaşlanmayı yavaşlatır.
Beyin sağlığını korur. Alzheimer'la savaşır.

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