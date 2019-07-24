Cilt bakımı için kozmetik ürünlere servet harcamak gerekmiyor. Evde yapılacak doğal maskeler, cildi besliyor ve gençlik veriyor. Lavantadan elde edilen maske, ince kırışıklıkları da azaltıyor. Bu maske için 100 gram yoğurt, 1 yemek kaşığı bal ve 1 çay kaşığı lavanta yağı gerekiyor. Maske, şöyle hazırlanıyor: Tüm malzemeleri karıştırın. Macun kıvamında bir karışım elde edin. Tüm cilde bu karışımı uygulayın. 10 dakika bekletin, soğuk suyla durulayın. Akşam ve sabah uygulandığından cildin nem ihtiyacını karşılar.
- Sağlık
- 24.07.2019
- Gazete
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