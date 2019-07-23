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sızlık yorgun düşürüyor

Kansızlık yorgun düşürüyor
Herkes, bitmeyen yorgunluk ve halsizlikten yakınıyor. Bu şikayetler kimi zaman önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, yorgunluğa neden olan hastalıkları sıralıyor:

KANSIZLIK: da oksijen taşıyan eritrositlerin sayısının azalmasıyla oluşur. Hücrelere ulaşan oksijen azaldığında üretimi de azalır.

TİROİT: Tiroit hormonları hücrenin enerji üretme mekanizmalarını düzenler. Dolayısıyla tiroit hormonlarının azlığı veya fazlalığı kişilerin daha yorgun hissetmesine sebep olur.

VİTAMİN B12: Kan hücrelerinin yapımında görev alır. Dolayısıyla aynı kansızlıktaki gibi eksikliğinde de ciddi yorgunluk yaşanır.

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