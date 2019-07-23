Kansızlık yorgun düşürüyor

Herkes, bitmeyen yorgunluk ve halsizlikten yakınıyor. Bu şikayetler kimi zaman önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, yorgunluğa neden olan hastalıkları sıralıyor:
KANSIZLIK: Kanda oksijen taşıyan eritrositlerin sayısının azalmasıyla oluşur. Hücrelere ulaşan oksijen azaldığında enerji üretimi de azalır.
TİROİT: Tiroit hormonları hücrenin enerji üretme mekanizmalarını düzenler. Dolayısıyla tiroit hormonlarının azlığı veya fazlalığı kişilerin daha yorgun hissetmesine sebep olur.
VİTAMİN B12: Kan hücrelerinin yapımında görev alır. Dolayısıyla aynı kansızlıktaki gibi B12 eksikliğinde de ciddi yorgunluk yaşanır.
KANSIZLIK: Kanda oksijen taşıyan eritrositlerin sayısının azalmasıyla oluşur. Hücrelere ulaşan oksijen azaldığında enerji üretimi de azalır.
TİROİT: Tiroit hormonları hücrenin enerji üretme mekanizmalarını düzenler. Dolayısıyla tiroit hormonlarının azlığı veya fazlalığı kişilerin daha yorgun hissetmesine sebep olur.
VİTAMİN B12: Kan hücrelerinin yapımında görev alır. Dolayısıyla aynı kansızlıktaki gibi B12 eksikliğinde de ciddi yorgunluk yaşanır.
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