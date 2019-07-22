Salçanız 'ev yapımı' olsun Günümüzde neredeyse katkısız tek bir gıda bulunmuyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, hemen hemen her gıdaya çeşitli nedenlerle konulan katkı maddeleri hakkında tüketicilere uyarılarda bulunuyor.

Günümüzde neredeyse katkısız tek bir gıda bulunmuyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, hemen hemen her gıdaya çeşitli nedenlerle konulan katkı maddeleri hakkında tüketicilere uyarılarda bulunuyor. Raf ömrünü uzatmak için eklenen bu katkı maddeleri, bağışıklık sistemini düşürüyor.



DOĞAL BESLENMELİ

Doğal gıdanın önemine dikkat çeken Dr. Aktaş, "Gıda katkı maddelerinin ilişkili olmadığı hastalık yoktur. Ancak birileri bunun gösterilmesini istemediği için gösterilmiyor. En doğru gıda, doğal gıdadır. Yerli tohum ve geleneksel tarımla üretilmiş ürünleri tercih etmeniz lazım" bilgisini veriyor. Markette satılan salçalara dikkat çeken Dr. Aktaş, ev usulü domatesin kaynatılıp salça yapılması gerektiğini söylüyor. Sözlerini şöyle sonlandırıyor: "Evde yapılmış salça sağlığınız için faydalıdır. Ucuz gıda deyip, kökenini sorgulamadan gıda almayın. Annenizin yaptığı gibi kendi salçanızı, turşunuzu ve yoğurdunuzu kendiniz yapın. Çoluğunuza çocuğunuza hazır gıda yedirmeyin. Hazır gıdalar bağışıklık sisteminizi bozar. Gıda katkı maddeleri insana zarar verir ve hastalıklara sebep olur."