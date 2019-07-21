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'da afrodizyak etkisi! İşte kirazın bilinmeyen faydaları

Sevgili kiraz

YAZ mevsiminin sevilen meyvelerinden , hem ağızları tatlandırıyor hem de sağlığı koruyor. Afrodizyak etkisine sahip bu lezzetli meyve, aşk hayatında sorun yaşayanların da yardımına koşuyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sindirim sorunu yaşayanların yardımına koşan kirazın diğer faydalarını şöyle sıralıyor:
Hafıza sorunlarını giderir.
Diyabet riskini düşürür.
Cildi korur, yaşlanma belirtilerini geciktirir.
Kansere karşı korur.
Kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcıdır.
Nörolojik hastalıkların görülme riskini azaltır.
Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan korur.
Saç dökülmesini önler.
Kemik sağlığını korur.

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