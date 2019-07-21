İdrar yolu enfeksiyonuyla birlikte sık görülen böbrek reflüsü hastalığı, çocukları tehdit ediyor. Avrasya Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Kılınçaslan, aileleri bilgilendiriyor...
Böbrek reflüsü nedir?
İdrar kesesinde biriken idrarın böbreklere geri kaçması durumudur. Normal şartlarda böbreklerden mesaneye akması gereken idrar, böbrek reflüsü olanlarda tersi yönde akış gösterir. Enfeksiyona neden olur.
Böbrek reflüsü neden olur?
İdrar kanalının mesaneye açıldığı noktada oluşan anatomik ve fizyolojik bir bozukluktan kaynaklanır. Genetik faktörler bu durumda büyük rol oynar. İdrar atımı sırasında, dolu idrar kesesinden normalde böbreklere doğru idrar kaçağı olmaması gerekir. Vezikoüreteral reflüsü olan çocuklarda buradaki kapakçık mekanizması bozuktur. Dolayısı ile idrar böbreğe doğru geri kaçar. Bunun sonucunda ciddi idrar yolu enfeksiyonları oluşur.
Böbrek reflüsünün belirtileri nelerdir?
Sık sık az miktarda idrar yapma, kanlı ve kokulu idrar, iştahsızlık, bel ve karın bölgesinde ağrı, tansiyon yüksekliği ve kabızlık görülüdr.
Böbrek reflüsünün yol açtığı sorunlar nelerdir?
Bu hastalıkta erken teşhis ve müdahale çok önemlidir. İhmal edildiğinde böbrek hasarına hatta böbrek yetmezliğine neden olur.
Nasıl tanı konulur?
Böbrek reflüsünün tanısı çoğu zaman alınan idrar örneği laboratuvara gönderilerek analiz ettirilir. Böbrek ve mesane ultrasonu ile yapısal anormalliklere bakılır. Hastalığın tedavisinde hastanın yaşı, reflünün seviyesi ve varsa yol açtığı diğer hastalıklar, hastanın işeme alışkanlıkları önemlidir. İlk aşamada antibiyotik verilir. Tedavide kullanılan bir diğer yöntem ise cerrahidir. Mesaneden böbreğe idrarın kaçışını engellemek; böbreğin genişlemesini önlemek için mesane ve üretir arasındaki kapakçıktaki sorunlar çözülür.
Böbrek reflüsü nedir?
İdrar kesesinde biriken idrarın böbreklere geri kaçması durumudur. Normal şartlarda böbreklerden mesaneye akması gereken idrar, böbrek reflüsü olanlarda tersi yönde akış gösterir. Enfeksiyona neden olur.
Böbrek reflüsü neden olur?
İdrar kanalının mesaneye açıldığı noktada oluşan anatomik ve fizyolojik bir bozukluktan kaynaklanır. Genetik faktörler bu durumda büyük rol oynar. İdrar atımı sırasında, dolu idrar kesesinden normalde böbreklere doğru idrar kaçağı olmaması gerekir. Vezikoüreteral reflüsü olan çocuklarda buradaki kapakçık mekanizması bozuktur. Dolayısı ile idrar böbreğe doğru geri kaçar. Bunun sonucunda ciddi idrar yolu enfeksiyonları oluşur.
Böbrek reflüsünün belirtileri nelerdir?
Sık sık az miktarda idrar yapma, kanlı ve kokulu idrar, iştahsızlık, bel ve karın bölgesinde ağrı, tansiyon yüksekliği ve kabızlık görülüdr.
Böbrek reflüsünün yol açtığı sorunlar nelerdir?
Bu hastalıkta erken teşhis ve müdahale çok önemlidir. İhmal edildiğinde böbrek hasarına hatta böbrek yetmezliğine neden olur.
Nasıl tanı konulur?
Böbrek reflüsünün tanısı çoğu zaman alınan idrar örneği laboratuvara gönderilerek analiz ettirilir. Böbrek ve mesane ultrasonu ile yapısal anormalliklere bakılır. Hastalığın tedavisinde hastanın yaşı, reflünün seviyesi ve varsa yol açtığı diğer hastalıklar, hastanın işeme alışkanlıkları önemlidir. İlk aşamada antibiyotik verilir. Tedavide kullanılan bir diğer yöntem ise cerrahidir. Mesaneden böbreğe idrarın kaçışını engellemek; böbreğin genişlemesini önlemek için mesane ve üretir arasındaki kapakçıktaki sorunlar çözülür.
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