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Romatizmaya ozon tedavisi

Romatizma hastalığı, dayanılmaz ağrılara neden oluyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Dilek Koç Yılmaz, ozon tedavisinin romatizma üzerindeki etkisine değiniyor.

Romatizmaya ozon tedavisi
Romatizma hastalığı, dayanılmaz ağrılara neden oluyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Dilek Koç Yılmaz, ozon tedavisinin romatizma üzerindeki etkisine değiniyor. Şu bilgileri veriyor:

Romatizma nedir?
Romatizma, oldukça genel bir terimdir. Kemik, kas ve eklemlerin etrafındaki ağrı veya acıyı ifade etmek için kullanılır.
İki tip romatizma vardır... Birincisi iltihabi olanlardır.
Eklemlerde iltihap nedeniyle hem tahribat hem oksijenlenme azlığı hem de kısıtlılık yapar. Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit, Bağ dokusu hastalıkları (Lupus gibi), Gut hastalığı en sık görülenlerdir. İkincisi, iltihabi olmayanlardır. Bu romatizmaların en önemlisi kireçlenmedir.
Kireçlenmede, eklemde iltihap yoktur. Eklemin içindeki kıkırdak incelir, eklem sıvısı azalır, eklemlerin kenarlarında kemik çıkıntıları oluşur.

Romatizmanın tedavisi nasıl yapılır?
Tüm bu romatizmaların tedavisi oldukça zordur. Geleneksel tedaviler hastalıkların şikayetlerini tam olarak geçirmemekte, hastaların ağrıları ve hareketlerindeki kısıtlılıklar günlük yaşantılarını olumsuz etkilemektedir.
Ozon uygulaması ile kireçlenme ağrılarında azalma görülmektedir.

Ozon tedavisinin, romatizmaya etkisi nedir?
Ozon uygulaması, bağışıklık sistemini dengelediği için iltihaplı romatizmada görülen aşırı bağışıklık reaksiyonunu normale getirmeye yardımcı olur. Kandaki iltihabı düşürür. İltihaplı romatizması olan hastalar kronik, uzun süreli olarak romatizmal ilaçlar kullanırlar; ozon tedavisi ile ilaç ihtiyacı azalır.

Ozon tedavisi nasıl uygulanır?
Ozon eklem harabiyetini onarır.
Toplumda çok sık görülen diz kireçlenmelerinde diz eklemi içine haftada 1-2 seans olmak üzere toplamda 3-6 seans yapılan ozon tedavisi diz ekleminde, kıkırdakta iyileşme sağlamakta ve hasta diz ağrılarından kurtulmakta, hareket kısıtlılığı azalmakta ve günlük işlerini yapar hale gelmektedir.

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