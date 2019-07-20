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Anneliğin şifresi: Kefir

Anne adaylarının, bebeklerinin gelişimi için B12 vitamini içeren süt ve süt ürünleri, kefir, yumurta ve ciğer yemesi gerekiyor.

Anneliğin şifresi: Kefir

KISIRLIK, giderek yaygınlaşıyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Uzmanı Op. Dr. , doğurganlığın azalmasına ilerleyen yaş ve yanlış beslenmenin neden olduğunu söylüyor. Folik asit içeren besinlerin alınması gerektiğine dikkat çekiyor. Kuşkonmaz, brokoli, bamya, Brüksel lahanası, karnabahar, pancar, turunçgiller, avokado, ıspanak, maydanoz, nane ve bezelye yenmesini tavsiye ediyor. Trans yağ içeren besinlerden uzak durulmasını; bunların yerine fındık, fıstık, ceviz gibi kabuklu yiyecekler ile badem yağı ve yer fıstığı gibi faydalı yağlar içeren besinlerin tüketilmesini öneriyor.

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