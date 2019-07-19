Ömür boyu aşk İlerleyen yaş, aşk hayatını da olumsuz etkiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, 50'li yaşlardan sonra erkeklerde testosteron hormonunda azalma olabileceğini söylüyor.

İlerleyen yaş, aşk hayatını da olumsuz etkiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, 50'li yaşlardan sonra erkeklerde testosteron hormonunda azalma olabileceğini söylüyor. Yine kadınlarda östrojen hormonunun azalmasının cinsel isteksizliğe neden olacağını belirtiyor. Mutlu bir cinsellik için doktor kontrolüne dikkat çekiyor.



EŞİME İSTEKSİZİM

32 yaşındayım 3 yıllık evliyim. 6 aydır kocama karşı istek duyamaz oldum. Menopoza mı giriyorum?

CİNSEL isteksizliğin en sık rastlanan nedeni psikolojiktir. Bu anlattıklarınla direk menopoz durumu da hemen aklımıza gelmez. Genç kızlarda testosteron böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesi ve apış arasında kıllanma olayını başlatır. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların sekste doyuma ulaşması için önemlidir. Yani bu şikayetlerle önce testosteron ölçümü yaptır.



ÖMÜR GEÇMEZ

7Karım ilişki sırasında geğiriyor. 5 aylık evliyiz. Böyle ömür geçer mi?

EVLİLİK zorluklarla birlikte baş etmek demektir. Hemen sorun nasıl çözülür diye düşünün. Geğirme üst sindirim sisteminde yani yemek borusu ve midede fazla biriken gazın ağız yoluyla çıkartılmasıdır. Gaz birikmezse geğirme olmaz. Önce iç hastalıkları uzmanına muayeneye götür. Yemek borusu, mide hastalıkları, alerjisi, burun tıkanıklığı araştırılsın. İlişki öncesi kuru fasulye, mercimek, turp, şalgam ve gazlı içecekler gibi gaz yapan gıdalar tüketmesin.



İKNA EDEMİYORUM

7Son 2 aydır her ilişkiye girdiğimizde eşim ağrıdan şikayet ediyor. Yarım bırakıyoruz. Cinsel ilişkide ağrı neden olur?

ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor. Olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının eşinizi muayene etmesi şarttır. Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir. Sonradan cinsel ilişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiği cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir. Organik nedenin bulunamadığı durumlarda psikolog görüşü alınmalıdır.



GÜÇ İSTİYORUM

756 yaşındayım. Bugüne kadar eşimle ilişkimde sıkıntım olmadı. Ancak yaş malum. Nasıl güç kazanırım?

"KENDİM için bir şey istiyorsam namerdim" benzeri bir tarifiniz var. Fedakar biri olduğunuz ortada. Eşinizin ani istekleri için bile hazırlıklı olma isteğinizde tedbirli biri olduğunuzu gösteriyor. Ama cinsel ilişki tek kişilik bir uygulama değil. Sizin için de oldukça önemli bir yaşam parçasıdır. İncir bu konuda önerebileceğim bir yiyecektir. Hem tazesi, hem kurusu cinsel isteği ve performansı olumlu etkiler. Cebinizde poşetle taşıyın.



AŞKTA KRİZ

7Eşim kalp krizi geçirdi, ilaç tedavisi alıyor. Cinsel hayatımız eskisi gibi değil. Ne yapalım?

CİNSEL hayat içinde öneri istenmesi ve verilmesi doğal bir durumdur. Ayıp bir yanı yoktur. Nasıl ki hastalıklara uygun yemek yeme, hareket önerileri veriliyor, Doktorunuzla mutlaka görüşün. Her hastanın hastalığı kendine özeldir. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz. Uygun ve düzenli egzersizler, hareketler cinsel ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir. Alkollü ve sıcak ortamda cinsel ilişkiye girmekten sakının.