Bir avuç güç

dostu badem, cinselsorunları da ortadankaldırıyor. Çiftlerederman oluyor. "Fazlasıkilo yapar" diyenuzmanlar, bademindiğer faydalarını şöyleanlatıyor:Kanser ve kalpkrizi gibi hastalıklarakarşı koruyucudur.Kuru ciltler içinbesleyicidir. Bademyağı cilt bakımı, saç vetırnak bakımına için dekullanılabilir.Vücut direncini artırır.Yaraların iyileşmesinde, tatduyusunun oluşumundafaydalıdır.Gebelik için çinkominerali içerir.Bedensel ve zihinselyorgunluk için kullanılabilir.Strese iyigelir.