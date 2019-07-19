Bir avuç güç

KALP-DAMAR dostu badem, cinsel sorunları da ortadan kaldırıyor. Çiftlere derman oluyor. "Fazlası kilo yapar" diyen uzmanlar, bademin diğer faydalarını şöyle anlatıyor:
Kanser ve kalp krizi gibi hastalıklara karşı koruyucudur.
Kuru ciltler için besleyicidir. Badem yağı cilt bakımı, saç ve tırnak bakımına için de kullanılabilir.
Vücut direncini artırır. Yaraların iyileşmesinde, tat duyusunun oluşumunda faydalıdır.
Gebelik için çinko minerali içerir.
Bedensel ve zihinsel yorgunluk için kullanılabilir.
Strese iyi gelir.
Kanser ve kalp krizi gibi hastalıklara karşı koruyucudur.
Kuru ciltler için besleyicidir. Badem yağı cilt bakımı, saç ve tırnak bakımına için de kullanılabilir.
Vücut direncini artırır. Yaraların iyileşmesinde, tat duyusunun oluşumunda faydalıdır.
Gebelik için çinko minerali içerir.
Bedensel ve zihinsel yorgunluk için kullanılabilir.
Strese iyi gelir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.