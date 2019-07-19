Bugünkü
Takvim

Bir avuç güç

Bir avuç badem, cinsel isteksizlik yaşayan çiftlere ilaç gibi geliyor. Özellikle erkeklerde enerji patlamasına yol açıyor...

Bir avuç güç
KALP-DAMAR dostu badem, cinsel sorunları da ortadan kaldırıyor. Çiftlere derman oluyor. "Fazlası kilo yapar" diyen uzmanlar, bademin diğer faydalarını şöyle anlatıyor:
Kanser ve kalp krizi gibi hastalıklara karşı koruyucudur.
Kuru ciltler için besleyicidir. Badem yağı cilt bakımı, saç ve tırnak bakımına için de kullanılabilir.
Vücut direncini artırır. Yaraların iyileşmesinde, tat duyusunun oluşumunda faydalıdır.
Gebelik için çinko minerali içerir.
Bedensel ve zihinsel yorgunluk için kullanılabilir.
Strese iyi gelir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriBir avuç güç
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri