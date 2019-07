Alzheimer’dan adım adım kaç Uzmanlar, her gün 9 bin adım atan kişilerin Alzheimer'a yakalanma oranını çok düşük görüyor. Çağın vebası bunamayı önleyen diğer maddeler ise şöyle sıralanıyor...

* KAHVE bolca magnezyum içerir ve güçlü bir antioksidandır. Alzheimer'a yakalanma riskinizi yüzde 50 azaltır...

* BEYNİNİZE, tıpkı kaslarınıza davrandığınız gibi davranın. Her gün kitap okuyup, bulmaca çözmeye çalışın...

* UYKU düzeninizi iyi ayarlayın. Az uyku demansı tetikler...

* D VİTAMİNİ eksikliği Alzheimer'a neden olur. Bol bol güneşlenin ya da D vitamini desteği alın.

* HER gün spor yapın. Bu sayede kalbinizi düzenli çalıştırın. Orta yaşlıysanız ve kolesterolünüz yüksekse, demansa yakalanma riskiniz çok fazla...