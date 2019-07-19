Alzheimer’dan adım adım kaç

Uzmanlar, her gün 9 bin adım atan kişilerin Alzheimer'a yakalanma oranını çok düşük görüyor. Çağın vebası bunamayı önleyen diğer maddeler ise şöyle sıralanıyor:
* KAHVE bolca magnezyum içerir ve güçlü bir antioksidandır. Alzheimer'a yakalanma riskinizi yüzde 50 azaltır...
* BEYNİNİZE, tıpkı kaslarınıza davrandığınız gibi davranın. Her gün kitap okuyup, bulmaca çözmeye çalışın...
* UYKU düzeninizi iyi ayarlayın. Az uyku demansı tetikler...
* D VİTAMİNİ eksikliği Alzheimer'a neden olur. Bol bol güneşlenin ya da D vitamini desteği alın.
* HER gün spor yapın. Bu sayede kalbinizi düzenli çalıştırın. Orta yaşlıysanız ve kolesterolünüz yüksekse, demansa yakalanma riskiniz çok fazla...
* KAHVE bolca magnezyum içerir ve güçlü bir antioksidandır. Alzheimer'a yakalanma riskinizi yüzde 50 azaltır...
* BEYNİNİZE, tıpkı kaslarınıza davrandığınız gibi davranın. Her gün kitap okuyup, bulmaca çözmeye çalışın...
* UYKU düzeninizi iyi ayarlayın. Az uyku demansı tetikler...
* D VİTAMİNİ eksikliği Alzheimer'a neden olur. Bol bol güneşlenin ya da D vitamini desteği alın.
* HER gün spor yapın. Bu sayede kalbinizi düzenli çalıştırın. Orta yaşlıysanız ve kolesterolünüz yüksekse, demansa yakalanma riskiniz çok fazla...
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