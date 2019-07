Şekerinizi yükseltmeyin

Kronik hastalıklar, aşk hayatında mutsuzluğa neden oluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, özellikle şeker hastalığı ve cinsellik arasındaki bağa değiniyor. Kontrol altına alınmayan diyabetin, erkeklerde cinsel isteksizliğe neden olacağını belirtiyor. Mutlu bir cinsellik için kan şekerinizi yükseltmeyin uyarısında bulunuyor.



İSTEĞİM VAR ANCAK...



Sıkıntım kendimle. Spermim 42 milyon çıktı. İlişki isteği oluyor ama tekrar spermimin gelmesi bir haftayı geçiyor. Nereye başvurmalıyım?

ÖZELLİKLE sperm yapımında veya yapılan spermin iletilmesindeki sıkıntının belirlenmesi şart. Üroloji muayenesi yapıldıktan sonra gerekirse iç hastalıkları uzmanları da hormonal durumunu araştırmalı. Özellikle çocuk sahibi olmak için sayısı kaç olursa olsun sağlıklı sperm olması yeterlidir. Ayrıca çocuk sahibi olmak için eşinin adet dönemini takip edip, yumurtalama döneminde ilişkiye girmeniz uygun olur.



İLİŞKİDE BAŞIM AĞRIDI



40 yaşındayım. Son 5 aydır her ilişki sırasında başım ağrımaya başladı. Doktora gittim. Hipertansiyonum varmış. İlaç verdi. Normalde başım ağrımıyorken, ilişkide neden ağrıdı?

CİNSEL ilişki sırasında kalp damar sisteminde değişimler meydana gelir. Orgazm oldukça nefes alma hızı, kalp atış hızı ve kan basıncı yani tansiyon artar. Cildin kızarmaya başlar. Kan basıncı yükselir. Yani tansiyonun normalde 12'yse 15-18'e kadar çıkabilir. Orgazmdan sonra kalp atış ve nefes alış hızınızla kan basıncınız normal seviyelerine döner. Günlük hayatta tansiyonun 14-15'se ilişki sırasında 17-19'a çıkıp başını ağrıtmış olabilir. İlaç tedavisi almazsan bundan sonra daha çok başın ağrır. Hipertansiyon ihmale gelmez, gelirse Acil'e gelir.



ANDROPOZ SORUNU



Eşim emekli oldu. İlişkide eskisi gibi sertleşemiyor. Doktora gittik. "Erken andropoz olabilirsin" dedi. Andropoz kaç yaşında başlar?

İLERİ yaş erkeklerdeki testosteron, yani erkeklik hormonundaki düşüşe 'andropoz' denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. Doktor olabilir demiş. Önce kan tahlilleri çıksın. Sonra sıkıntınızın çözümünü buluruz.



CİNSEL HAYAT BİTER Mİ?



54 yaşındayım. Eşimle ilişki sırasında sertleşme sıkıntım başladı. "Andropoz oldun" deyip gülüyorlar. Bu yaşta erkeklik biter mi?

PANİK yok. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın. 50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde testosteron hormon eksikliği vardır. Tiroit yetmezliğinde ve prolaktin hormon fazlalığında da sertleşeme sorunu olabilir. Şeker hastaları da bu sıkıntı yaşanır. FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi yaptır.



BUNALIMA GİRDİM



1,5 yıldır evliyiz. Çocuk istiyoruz. Korunmuyoruz. Hala çocuğumuz yok. Soracaklar diye memlekete gidemiyoruz. Kadın doğumcu eşim için normal dedi. Bunalımdayım. Ne yapayım?

"HERKES ne diyecek" diye yaşamaktan vazgeç. Çocuk olunca da başka şeyler sorarlar. Önce üroloji uzmanına git. Üreme sistemi-idrar yolu enfeksiyonları, varikosel, hormon hastalıkları, stres ve üreme organlarındaki doğumsal yapı farklılıkları söz konusu olabilir. Ayrıca bir sebep olmadan da sperm sayısı, hareketlilik veya spermin şekilsel özelliklerinde bozukluklar olabilir. Hemen doktora...



MENOPOZA GİRDİM



49 yaşındayım. Menopoza girdim. Kemik ölçümü yaptırdım. T-2.8 çıkmış. Bu ne demek? Ne yapayım?

KEMİK erimesi var demek. Kemik yoğunluğu ölçümü genç erişkin insanlardaki ortalamanın 2.8 altında demek. Düzenli beslen. Süt ve süt ürünleri ve keçiboynuzu gibi kalsiyumdan zengin gıdalar al. Güneşe çık. Cildinin güneşle temas etmesini sağla. Tuzsuz ye. Sigara ve alkol kullanma. Mutlaka düzenli olarak hareket et. Fizik tedavi uzmanı ve iç hastalıkları uzmanı takibinde kal. İlaç kullanman gerekiyor. İlaç ve ilaç dışı tedavi, 6 ay uygulanınca kontrol edilmen gerekli. İhmal etme.



ÇOK UTANIYORUM



Utancımdan anlatamadım. Evlenmek üzereyim. Cinsel organım küçük. Eşim bir şey söyler mi diye korkuyorum...

CİNSEL ilişkiden keyif alıp almamak veya çocuk sahibi olup olmamak cinsel organın büyüklüğüyle ilgili değildir. Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. Zaten ilişkiden haz aldığı bölgede yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir. Yani uzunluk kısalık mevzusunu kafanda büyütme. Birbirini sevip sayan eşlerin cinsel hayatları da sıkıntısız olur. Bir an evvel bu işi kafandan at.







CİNSEL SORUNLARINIZA SAĞLIKLI CEVAPLAR