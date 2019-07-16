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Kilo kilo diyabet

Kilo kilo diyabet
Diyabet, yani toplumda bilinen adıyla şeker hastalığı modern çağın en sık görülen hastalıkları arasında yer alıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş, bu hastalığın tedavisinde geç kalınmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Tedavi edilmeyen diyabetin ciddi sonuçlara neden olacağını belirtiyor. Özellikle fazla kilolu kişilerin diyabet riski taşıdığını belirten Opr. Dr. Kınaş, "Tip 2 diyabet hastalığının sebebi; genetik faktörler ve fazla kilodur. Tip-2 diyabet hafife alınmamalıdır. Uzman bir hekim kontrolünde tedavisine başlanmalıdır. Diyabet; cilt yaralarının geç iyileşmesi, fazlaca açlık hissi, idrar kaçırma, fazla su içme isteği, el ve ayaklarda karıncalanma gibi şikayetlere yol açar" bilgisini veriyor. Bu şikayetleri yaşayanların vakit kaybetmeden bir uzmana danışmasını öneren Dr. Kınaş, "Bu gibi durumlarda hekim öncelikle ilaç tedavisi uygulayacaktır. Yeterli olmaz ise insülin tedavisi uygulanmaktadır" diyor.

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