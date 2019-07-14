Kalp sıcak sevmez

Yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Temmuz ayında, nemli hava bunaltıyor. Dahiliye Uzmanı Fatma Başıbüyük, vücuttaki ısı dengesinin korunması için en çok çalışan organın kalp olduğunu söylüyor. Bu durumun, kalp krizi riskini artırdığını belirtiyor. Aşırı sıcakların sadece kalp ve tansiyon hastalarını değil sağlıklı kişileri de tehdit ettiğini belirterek, "Bu nedenle beslenmemize ve kıyafetlerimize dikkat etmek gerekir" uyarısında bulunuyor. Bol su tüketimini öneren Dr. Başıbüyük 10:00-16:00 arası dışarı çıkılmamasını da tavsiye ediyor.