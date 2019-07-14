Hamburger diyabeti çeker

Toplumda şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, hayatı tehdit ediyor. Uzmanlar, bu hastalığın ortaya çıkmasında yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşamın etkili olduğunu söylüyor. Tip-1 diyabet, genelde çocuklarda görülüyor. Tip-2 diyabet ise yüzde 90 oranında yetişkinlerde ortaya çıkıyor. Bu hastalıktan korunmak için doğru beslenme alışkanlıklarını tercih etmek gerekiyor. Uzmanlar, hamburger ve pizza gibi Amerikan tipi fast foot besinlerin diyabet riskini artırdığının altını çiziyor. Beyaz un ve tuz tüketiminin azaltılmasını ve egzersiz yapmayı öneriyor.