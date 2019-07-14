Alzheimer’ı gözler anlatır

ABD'nin Northwestern Üniversitesi, kesin tedavisi olmayan Alzheimer'la ilgili önemli bir çalışmaya imza attı. Buna göre göz ardı damarlarının, Alzheimer'ın erken teşhisinde rol oynadığı ortaya çıktı. Bilim insanları, göz arkasındaki damarlarda oluşan hasar ve görme yetisindeki azalmanın, Alzheimer'ın en önemli belirtisi olduğunu açıkladı. Gözlerin beynin aynası olduğunu belirten bilim insanları, ileride göz muayenesinin Alzheimer'ın erken teşhisi için bir yöntem olabileceğini vurguladı.
- Sağlık
- 14.07.2019
- Gazete
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