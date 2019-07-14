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enginar

Afrodizyak enginar
Karaciğer dostu enginar, C ve K vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, çinko, demir ve potasyum içeriyor. Bu besin değerleri ile sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Lif açısında oldukça zengin bir besin olan enginar, kolesterolü düşürüyor. Mideyi güçlendiriyor. Kolon inden koruyor. Aşk hayatını da renklendiriyor. etki gösteren enginar, çiftlerde cinsel gücü ve isteği artırıyor. Gebe kalmayı kolaylaştırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

✖ Kötü kolesterolü düşürür. Kalbi korur.
Sindirimi çalıştırır. Kabızlığı önler.
✖ Hazımsızlığı bitirir. Şişkinliği alır.
Kansızlığa iyi gelir. Vücuda güç verir.
i korur.
Kemik erimesi riskini azaltır.
✖Hafızayı güçlendirir.
Hücreleri yeniler ve gençleştirir.
✖ Tansiyonu düşürür.
Kansere yakalanma riskini azaltır.

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