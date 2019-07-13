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e savaş açıyor

Migrenin çüzümü

YAZ aylarının gelmesiyle pazar tezgahlarında yerini alan üzüm, hastalıklara savaş açıyor. den kansere, astımdan Alzheimer'a kadar pek çok hastalıkla mücadele ediyor. Sindirim sistemini harekete geçiren yeşil üzüm, hazımsızlığı bitiriyor. Kabızlığı engelliyor. Göz hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Kolesterolü de dengeliyor. Meme kanserinden koruyan , akciğerleri temizliyor. Kalp ritmini düzenliyor. Halsizliği bitiriyor. Alzheimer'ı engelliyor. Kansızlığı da bitiriyor.

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