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  • 11.07.2019 13:15
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 13:15

nedir? neler? MS neden olur, tedavisi nasıl?

Ünlü türkücü Murat Kurşun'a MS teşhisi konuldu. Bu haberin ardından vatandaşlar ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Günümüzde çok fazla rastlanılmaya başlanan "Multipl Skleroz” adıyla bilinen MS hastalığının belirtileri neler? ve tedavisi nasıl olur? İşte MS hastalığına tüm detaylar…

MS hastalığı nedir?

MS hastalığı nedir? Ünlü türkücü Murat Kurşun'un MS hastalığına yakalanmasının ardından MS hastalığı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, gündemi oldukça meşgul eden ve "Multipl Skleroz" adıyla bilinen MS hastalığı nedir? MS hastalığı belirtileri neler ve tedavisi nasıl olur? İşte MS hastalığı ile ilgili merak edilenler...

MS HASTALIĞI NEDİR, NEDEN OLUR?

Bağışıklık sistemindeki bozulma sonucunda beyin ve omurilikte çok sayıda plakların oluşması MS hastalığı olarak adlandırılır. Son derece önemli ve ciddiye alınması gereken sinirsel bir rahatsızlıktır. Erken teşhis ve tedavi MS hastalığında yaşamsal önem taşır.

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