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Keira Knightley, cilt güzelliğinin sırrını açıkladı

İngiliz oyuncu Keira Knightley, cilt güzelliğinin sırrını açıkladı. 34 yaşındaki yıldız, günde bir bardak domates suyu içtiğini vurguladı. İçerdiği C vitamini sayesinde cildi besleyen ve güzelleştiren domates, vücuda güç veriyor.

Domates güzelleştirir
İçerdiği C vitamini sayesinde cildi besleyen ve güzelleştiren domates, vücuda güç veriyor. Bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı koruma sağlıyor.



Erkeklerde prostat kanseri riskini azaltan domatesin faydaları şöyle özetleniyor:

Kan basıncını dengeler.
Safra taşını engeller.
Cilt kanserine karşı koruma sağlar.
Vücuda güç ve enerji verir.
Saçları besler. Kırık oluşumunu engeller.

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