Keira Knightley, cilt güzelliğinin sırrını açıkladı

C vitamini sayesinde cildi besleyen ve güzelleştirenvücuda güç veriyor. Bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı koruma sağlıyor.Erkeklerderiskini azaltan domatesin faydaları şöyle özetleniyor:Safra taşını engeller.Vücuda güç ve enerji verir.