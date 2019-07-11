Keira Knightley, cilt güzelliğinin sırrını açıkladı

İçerdiği C vitamini sayesinde cildi besleyen ve güzelleştiren domates, vücuda güç veriyor. Bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı koruma sağlıyor.
Erkeklerde prostat kanseri riskini azaltan domatesin faydaları şöyle özetleniyor:
Kan basıncını dengeler.
Safra taşını engeller.
Cilt kanserine karşı koruma sağlar.
Vücuda güç ve enerji verir.
Saçları besler. Kırık oluşumunu engeller.
Erkeklerde prostat kanseri riskini azaltan domatesin faydaları şöyle özetleniyor:
Kan basıncını dengeler.
Safra taşını engeller.
Cilt kanserine karşı koruma sağlar.
Vücuda güç ve enerji verir.
Saçları besler. Kırık oluşumunu engeller.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.