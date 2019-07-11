İçerdiği C vitamini ile şifa veren limon, aşk hayatını renklendiriyor. Afrodizyak etkisi sayesinde cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Karaciğeri temizler. Bağırsakları korur.
Böbrek ve safra taşı oluşumunu engeller.
Yüksek tansiyonu olanlara iyi gelir.
Kansere karşı koruyan bileşenler içerir.
Bakteri birikimini önleyerek ağız sağlığını korur.
Kepeği azaltmak için kullanılabilir.
Sindirime yardımcı olur.
Karaciğeri temizler. Bağırsakları korur.
Böbrek ve safra taşı oluşumunu engeller.
Yüksek tansiyonu olanlara iyi gelir.
Kansere karşı koruyan bileşenler içerir.
Bakteri birikimini önleyerek ağız sağlığını korur.
Kepeği azaltmak için kullanılabilir.
Sindirime yardımcı olur.
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