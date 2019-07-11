Bugünkü
Takvim

Ekşi mutluluk! , aşk hayatını renklendiriyor

Ekşi mutluluk
İçerdiği C vitamini ile şifa veren limon, aşk hayatını renklendiriyor. Afrodizyak etkisi sayesinde cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Karaciğeri temizler. Bağırsakları korur.
Böbrek ve safra taşı oluşumunu engeller.
Yüksek tansiyonu olanlara iyi gelir.
Kansere karşı koruyan bileşenler içerir.
Bakteri birikimini önleyerek ağız sağlığını korur.
Kepeği azaltmak için kullanılabilir.
Sindirime yardımcı olur.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriEkşi mutluluk! Limon, aşk hayatını renklendiriyor
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri