C vitamini ile şifa verenAfrodizyak etkisi sayesinde cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:Böbrek ve safra taşı oluşumunu engeller.Kansere karşı koruyan bileşenler içerir.Kepeği azaltmak için kullanılabilir.