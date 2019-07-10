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Sağlığını baharatla

Havaların ısınmasıyla mangal sezonu açıldı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. , mangal severleri uyardı. Sağlıklı bir mangal için dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı...
Tavuk eti tercih edin: Mangalda az yağlı etler tercih edin. Bunun yanında et türü olarak tavuk eti tercih edin. Kırmızı etlerde kanserojen riski daha fazladır.
Baharatlarla marine edin: Etin; nane, defne, kekik ve kırmızıbiber gibi antioksidan içren larla marine edilmesi, kanserojen riskini azaltır.
15-20 cm'lik mesafe şart: Pişme aşamasında kömür ateşiyle etlerin arasına 15-20 cm'lik mesafe koymak gerekir. Ateş harlıyken değil, köz haline geldiğinde pişirmek gerekir.

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