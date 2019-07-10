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Afrodizyak ceviz

EN sevilen kuruyemişler arasında yer alan ceviz, vitamin, mineral, protein ve lif içeriyor. Vücuda güç veren, hastalıklardan koruyan , aşk hayatına da renk katıyor. etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Kalbi besleyen cevizin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kalp hastalıkları, inme, diyabet ve tansiyon riskini azatır.
Kalın bağırsak, göğüs ve prostat kanserine karşı korunma sağlar.
Damar tıkanıklığıı önler.
Kavrama ve anlamayı geliştirir.
Hiperaktiviteyi ve davranış bozukluklarını, uyku düzensizliklerini önler.
Safra taşını önler.
Uyku problemlerini bitirir.
Parkinson ve Alzheimer gelişimini azaltır.
Sinir sistemini güçlendirir.
Romatizmayı önler.
Hafızayı güçlendirir.
Öksürüğü giderir.

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