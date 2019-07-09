Eşinize güvenin hem cinsel hem de sosyal sorunları aşın

ÇİFTLERİN cinsel hayatta yaşadığı sorunlar, mutsuzluğa neden oluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, kadın ve erkeğin birbirine güvenmesi halinde hem cinsel hem de sosyal sorunların aşılacağını belirtiyor. Şu bilgileri paylaşıyor...

HANIMIM MEMNUN

56 yaşındayım. Bugüne kadar eşimle ilişkimde sıkıntım olmadı. Ancak yaşım malum. Kendimi güçlendirmek istiyorum. Kuruyemiş olarak yanımda taşıyabileceğim bir şey önerir misiniz?

FEDAKAR biri olduğunuz ortada. Eşinizin ani istekleri için bile hazırlıklı olma isteğiniz de, tedbirli biri olduğunuzu gösteriyor. Ama ilişki tek kişilik bir uygulama değil. Sizin için de oldukça önemli bir yaşam parçasıdır. İncir bu konuda önerebileceğim bir yiyecektir. Hem tazesi, hem kurusu cinsel isteği ve performansı olumlu etkiler. Cebinizde poşetle taşıyın.

MUAYENE GEREKLİ

1 yıllık evliyiz. Ayda en az 2-3 kez eşimle birlikte oluyoruz. Adetlerim düzenli. Neredeyse her ilişkiden sonra idrarımda yanma oluyor. Ne yapmam gerekir?

EŞLERİN ilişki öncesi temizliği önemlidir. Taraflar yeterli temizlik yapmazlarsa sıklıkla kadınlarda olmak üzere idrar yolu infeksiyonları meydana gelebilir. Bu açıdan koruyucu bir uygulama olarak ilişki sonrası idrar yapmanız faydalı olabilir. İlişki usulleri, süresi ve idrar yollarınızda aşınmaya bağlı yanma meydana getirebilir. Hatta eşinizin prezervatif kullanmasına bağlı alerjiler bile idrar yaparken yanmalara neden olabilir. Kadın hastalıkları uzman muayenesi uygun olur. Maydanoz çayı içmeyi de ihmal etmeyin.

DOKTORUNUZU DİNLEYİN

Nafiz Hocam, sıkıntım büyük... Eşimle ilişkiden sonra kanamam oldu. Kadın doğum uzmanına gittim. Muayeneden sonra iltihap dedi. İlaç verdi. Ne iltihabı dedim "Servis" dedi. Servis iltihabı nasıl bir şey?

Acaba otobüsten falan mı kaptım? SERVİS değil. Serviks iltihabı demiştir. Serviks, demek rahim ağzı demektir. Enfeksiyonuna da servisit yani serviks iltihabı denir. En sık nedenleri, Klamidya, Gonore ve Trikomonas isimli mikroplardır. Bu durumlarda serviksten bol iltihabi, bazen kokulu akıntı olabilir. İlişki sırasında veya jinekolojik muayene esnasında temas sonucu kanamalar olabilir. Merak etmeyin ilacı kullanmaya devam edin.

GÜVENİYORUM AMA...

34 yaşında evli bir kadınım. Eşime güveniyorum ancak cinsel organımda siğiller var. Nerden geldi anlamadım. Eşime de geçer mi?

SİĞİLLERİN değerlendirilmesi gerekir. Kadın hastalıkları uzmanına gitmelisiniz. Genellikle HPV dediğimiz Human Papilloma Virüs denilen bir mikrop buna neden olur. HPV, bir kişiden diğerine cinsel ilişki ile geçer. Bu mikrop bulaştıktan 1.5 ay veya 6 ay sonrasında siğiller ortaya çıkabilir. Mikrop herkeste de siğile neden olmayabilir. Siğilin kendisi tedavilerle ortadan kaldırılabilir. Hastalık tekrarlayabilir.

EŞİM ÇOK ISRARCI

51 yaşında şeker hastasıyım. Menopozdayım. Eşim ısrar etse de cinsel isteksizlik yaşıyorum. Benim yüzümden eşimin de hayatı sıkıcı oluyor. Bazen boşanayım o rahat etsin diyorum. Ne yapmamı önerirsiniz?

BİR kere şu bunalımdan kurtul. Hem menopoz hem de şeker hastalığına bağlı cinsel organ ve istekte değişiklikler olur. Uyarılma azalır. Cinsel istek azalır. Cinsel ilişki sırasında cinsel organ kuruması ve buna bağlı acı çekme korkusu da eklenince mevcut halin doğal olarak böyle oluyor. Şeker hastalığını düzene koyup, nöropati var mı bakıp tedavi verelim. Ayrıca kadın hastalıkları uzmanından destek almamız uygun olur. Bunu stres yaparsan her şey daha zor olur...

GEÇ BOŞALIYORUM

Bakıyorum da herkes erken boşalmadan şikâyetçi. Ben de ilişkide geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi? Neden olur?

HER şeyin ortası karar. Geç boşalma da, rahatsız bir durumdur. Erkeğin cinsel etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalmasına denir. Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Ergenlik döneminde görülebilir. Psikolojik etkenler önemlidir. Tedavisi psikoterapidir. Eşinle sıkıntını paylaş. Üroloji uzmanına da muayene olabilirsin.

SERTLEŞME SORUNUM VAR

49 yaşındayım. 7 yıldır şeker hastasıyım. Eşimle beraber olurken sertleşme sorunu yaşıyorum. Şeker etkiler mi? Nasıl düzelirim?

CİNSEL yaşamınızı normal bir şekilde sürdürebilmeniz için kan şekerinizi iyi kontrol etmeniz çok önemlidir. Uzun süren yüksek şeker sizi yorgun düşürebilir. Sertleşme problemi yaşayabilirsiniz. Ayrıca yüksek şeker kadın ve erkek cinsel organında mantar enfeksiyonlarına yol açabilir. Bunun sonucu ağrı ve kaşıntı olur. Bu durumda doktorunuza danışın.