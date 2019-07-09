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nelerde bulunur? Faydaları nelerdir?

, den obeziteye kadar pek çok hastalığa savaş açıyor. Prof. Dr. , vücudun bu vitamini depolaması için bol bol güneşlenmeyi, maydanoz, ısırgan otu ve yumurta yemeyi öneriyor.

Her derde deva

VÜCUDUN sağlıklı olmasında, vitamin ve mineraller hayati önem taşıyor. Şehirleşmenin bir etkisi olarak ortaya çıkan D vitamini eksikliği, yediden yetmişe herkeste görülüyor. Baş ağrısı, saç dökülmesi, depresyon uykusuzluk ve halsizlikle belirti veriyor. Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. , n insan vücudundaki hayati önemine dikkat çekerek şu bilgileri veriyor:

DEMANS VE KANSERİN İLACI
Çocukluk ve gençlik yıllarında güneş ışınları ve besinler yoluyla yeterli miktarda alanlarda göğüs, kolon ve prostat i riski azalıyor. Yeterli D vitamini alımı, hipertansiyon, beyin felci, Parkinson, ve MS gibi hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Astım ve alerjik hastalıklar, D vitamini eksikliğinde daha çok ortaya çıkıyor. D vitamini, obezite ve diyabete karşı da koruyor.

TEDAVİSİNİ MUTLAKA YAPTIRIN
Hayvansal ve bitkisel besinler, D vitamini ihtiyacını karşılamıyor. Yaz aylarında ve diğer güneşli günlerde güneş ışınlarının çok dik gelmediği saatlerde, güneş kremi kullanmadan 20-30 dakika güneş ışınlarından faydalanmak gerekiyor. Yaz aylarında güneş ışınlarının dik ulaştığı 10.00-17.00 saatleri dışında güneşlenmek deri ine karşı koruyor. D vitamini düzeyi, kanda 25 (OH) D vitamini tayiniyle kolayca tespit ediliyor. Tedavisinde ampul ya da iğne takviyesi uygulanıyor. Ampulün ayda bir kez kırılarak içilmesi gerekiyor. Yeterli olmazsa ampul, kalçadan iğneyle uygulanıyor.

TEREYAĞI TÜKETIN
D vitamini; az sayıda gıdada, oldukça az miktarda bulunuyor. Araştırmalar, ortalama bir kişinin D vitamini ihtiyacının sadece yüzde 20'sini besinler aracılığıyla aldığını gösteriyor. D vitamini; balık yağı, somon balığı, uskumru, pisi balığı, ringa balığı, ton balığı karides, süt, peynir, tereyağı, krema, yumurta sarısı, mantar, yulaf, kakao, maydanoz, ısırgan otunda bulunuyor.

YARIN: MİDEYİ KORUYALIM

PROF. DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ
HAZIRLAYAN SİNEM UYSAL

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