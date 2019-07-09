VÜCUDUN sağlıklı olmasında, vitamin ve mineraller hayati önem taşıyor. Şehirleşmenin bir etkisi olarak ortaya çıkan D vitamini eksikliği, yediden yetmişe herkeste görülüyor. Baş ağrısı, saç dökülmesi, depresyon uykusuzluk ve halsizlikle belirti veriyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, D vitaminin insan vücudundaki hayati önemine dikkat çekerek şu bilgileri veriyor:

DEMANS VE KANSERİN İLACI

Çocukluk ve gençlik yıllarında güneş ışınları ve besinler yoluyla yeterli miktarda D vitamini alanlarda göğüs, kolon ve prostat kanseri riski azalıyor. Yeterli D vitamini alımı, hipertansiyon, beyin felci, Parkinson, demans ve MS gibi hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Astım ve alerjik hastalıklar, D vitamini eksikliğinde daha çok ortaya çıkıyor. D vitamini, obezite ve diyabete karşı da koruyor.

TEDAVİSİNİ MUTLAKA YAPTIRIN

Hayvansal ve bitkisel besinler, D vitamini ihtiyacını karşılamıyor. Yaz aylarında ve diğer güneşli günlerde güneş ışınlarının çok dik gelmediği saatlerde, güneş kremi kullanmadan 20-30 dakika güneş ışınlarından faydalanmak gerekiyor. Yaz aylarında güneş ışınlarının dik ulaştığı 10.00-17.00 saatleri dışında güneşlenmek deri kanserine karşı koruyor. D vitamini düzeyi, kanda 25 (OH) D vitamini tayiniyle kolayca tespit ediliyor. Tedavisinde ampul ya da iğne takviyesi uygulanıyor. Ampulün ayda bir kez kırılarak içilmesi gerekiyor. Yeterli olmazsa ampul, kalçadan iğneyle uygulanıyor.

TEREYAĞI TÜKETIN

D vitamini; az sayıda gıdada, oldukça az miktarda bulunuyor. Araştırmalar, ortalama bir kişinin D vitamini ihtiyacının sadece yüzde 20'sini besinler aracılığıyla aldığını gösteriyor. D vitamini; balık yağı, somon balığı, uskumru, pisi balığı, ringa balığı, ton balığı karides, süt, peynir, tereyağı, krema, yumurta sarısı, mantar, yulaf, kakao, maydanoz, ısırgan otunda bulunuyor.

YARIN: MİDEYİ KORUYALIM

PROF. DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ

HAZIRLAYAN SİNEM UYSAL