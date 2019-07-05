Vücuttaki yağ nasıl atılır? İşte 5 günde 3 kilo verdiren limon diyeti...
Vücuttaki yağlardan kurtulmak isteyenlere mucize çözüm: Limon diyeti... Limonun faydaları saymakla bitmiyor. Kilo vermek için limon tercih ediyorsanız doğru yolda ilerliyorsunuz. Özellikle yaz aylarında vücuttaki fazla kilolardan kurtulmak isteyenler için limon diyeti birebir çözüm. Sizde vücudunuzdaki yağlardan kurtulmak istiyor ancak bunun için ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız, haberimiz tam size göre... Peki, limon diyeti nasıl yapılır? İşte bünyesinde bol miktarda C vitamini barındıran limonun faydası...
Limonun insan vücudu için ne kadar faydalı bir besin olduğunu bilmeyen yok. Güçlü bir antioksidan kaynağı, idrar söktürücü ve yağ yakıcı etkileri sayesinde limon şifalı bir besin kaynağıdır. Sabahları aç karnına limon suyu içmenin etkilerini artık hepimiz biliyoruz. Şimdi ise limonun başrol olduğu bir diyetten bahsedeceğiz.
Limon diyeti 5 gün uygulanan bir beslenme modeli. Düzenli ve doğru bir şekilde uygulandığında 5 gün içinde 3 kilo verdirdiği iddia ediliyor. Diyet boyunca vücutta biriken toksinlerin hızlı bir şekilde atılmasını, metabolizma hızının yükselmesini ve bağırsakların sorunsuz bir şekilde çalışmasına yardımcı olduğu söyleniyor.
Limon diyeti 5 gün uygulanan bir beslenme modeli. Düzenli ve doğru bir şekilde uygulandığında 5 gün içinde 3 kilo verdirdiği iddia ediliyor. Diyet boyunca vücutta biriken toksinlerin hızlı bir şekilde atılmasını, metabolizma hızının yükselmesini ve bağırsakların sorunsuz bir şekilde çalışmasına yardımcı olduğu söyleniyor.
BİR GÜNLÜK LİMON DİYETİ
Kahvaltıdan 30 dakika önce: Bir bardak ılık limonlu su
Kahvaltı: Bir adet haşlanmış yumurta, dilediğiniz kadar yeşillik, 5 adet zeytin ve 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: Bir bardak şekersiz limonata
Öğlen: Bir kase yağsız yoğurt ve bir avuç ceviz ya da fındık
Ara öğün: Bir bardak ılık limonlu su
Akşam: Bir porsiyon ızgara tavuk/balık/kırmızı et, dilediğiniz kadar zeytinyağlı salata
Yatmadan önce: Bir bardak ılık limonlu su