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sıcaklıklarının yükselmesiyle, vücudun kaybettiği su miktarı artıyor. Dr. , bu aylarda ferahlamak ve serinlemek için gazlı, şekerli ve tatlandırıcılı içeceklerden uzak durmak gerektiğini söylüyor. Hiçbir besleyici içeriği olmayan bu içeceklerin kan şekeri ve tansiyonu yükselttiğini, sağlığı bozduğunu belirtiyor. Sağlıklı ve serinletici içerikleri sıralıyor:

Ayran serinletir
Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle, vücudun kaybettiği su miktarı artıyor. Dr. Sinan Akkurt, bu aylarda ferahlamak ve serinlemek için gazlı, şekerli ve tatlandırıcılı içeceklerden uzak durmak gerektiğini söylüyor. Hiçbir besleyici içeriği olmayan bu içeceklerin kan şekeri ve tansiyonu yükselttiğini, sağlığı bozduğunu belirtiyor. Sağlıklı ve serinletici içerikleri sıralıyor:
Su: Vücuda hayat verir. Serinletir.
Maden suyu: Sindirimi hızlandırır. Günde bir ya da iki tane içilmesi gerekir. Aşırıya kaçılmamalıdır.
Naneli ayran: Vücuttaki mineral kaybını önler. Serinletir. Tok tutar ve besleyicidir.
Tarçınlı soğuk yeşil çay: Antioksidandır. Metabolizmayı hızlandırır. Zayıflatır. Kalp hastalıklarından hatta kanserden korur.

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