Ayran serinletir

sıcaklıklarının yükselmesiyle, vücudun kaybettiği su miktarı artıyor.bu aylarda ferahlamak ve serinlemek için gazlı, şekerli ve tatlandırıcılı içeceklerden uzak durmak gerektiğini söylüyor. Hiçbir besleyici içeriği olmayan bu içeceklerin kan şekeri ve tansiyonu yükselttiğini, sağlığı bozduğunu belirtiyor. Sağlıklı ve serinletici içerikleri sıralıyor:Vücuda hayat verir. SerinletirSindirimi hızlandırır. Gündeiçilmesi gerekir. Aşırıya kaçılmamalıdır.Vücuttaki mineral kaybını önler. Serinletir.Antioksidandır. Metabolizmayı hızlandırır.Kalp hastalıklarından hatta kanserden korur.