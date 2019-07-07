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te etkisi! İşte ...

Vitamin deposu meyvelerden , aşka renk katıyor. etkisiyle cinsel isteği ve gücü artırıyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor.

Aşka çilek gücü

LEZZETİYLE ağızları tatlandıran çilek, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. etkisiyle cinsel hayatta mutluluk veriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm miktarını artırıyor. Cinsel organa giden kan dolaşımını hızlandırıyor. Bu da cinsel isteği tetikliyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

Romatizma hastalığına iyi gelir.
Eklem iltihabı, eklemlerde ürat birikmesi ve damar sertliği gibi hastalıklara iyi gelir.
Tansiyonu düşürür.
Kanı temizler.
Bağışıklığı güçlendirir.
İdrar söktürücüdür.
Bağırsak kurtlarını döker.
Karaciğeri güçlendirir.
Dişleri korur.

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